Десните настояват за по-ниско ДДС за книги
За по-нисък ДДС за книги се обявиха от коалиция "Десните". "В настоящата икономическа криза в страната хората, които най-много биха искали да четат, т...
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За по-нисък ДДС за книги се обявиха от коалиция "Десните". "В настоящата икономическа криза в страната хората, които най-много биха искали да четат, т...
Коалиция ДЕСНИТЕ отправи покана за диспут към кандидат-депутатите от "БСП лява България", ГЕРБ и ДПС. "Това са партиите, които са били на власт през п...
Бърза оценка на щетите от наводненията в Мизия и останалите засегнати общини в Северозападна България поиска д-р Илко Семерджиев. Той е водач на листа...
София. "Единна народна партия" на Мария Капон, създадената от Надежда Нейнски "Синьо единство" и "Български демократически форум" учредяват утре ново...