Всичко за Коалиция Десните

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ДЕСНИТЕ канят на дебат

ДЕСНИТЕ канят на дебат

Коалиция ДЕСНИТЕ отправи покана за диспут към кандидат-депутатите от "БСП лява България", ГЕРБ и ДПС. "Това са партиите, които са били на власт през п...

23 септември | 20:25
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