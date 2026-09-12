Честваме Деня на Кирил и Методий. Какво ни казва историята
Днес е Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската абзука, просвета и култура, и на славянската книжовност
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Днес е Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската абзука, просвета и култура, и на славянската книжовност
Това е исторически момент, който дава съвсем нова тежест на българската писменост
София. „Не са много народите, които могат да се похвалят, че празниците им не са свързани с победи на бойното поле, а с победи на духа и книжовността"...