Шок! Откриха труп в дома на кметски наместник на наше село
По случая е образувано досъдебно производство
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По случая е образувано досъдебно производство
На всичкото отгоре возилото било и чуждо
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Младежи пребиха кметски наместник на ДПС в белишкото село Гълъбово. 53-годишният Мустафа Шайков станал жертва на нападение в събота вечерта по време н...
Смолян. Кметските наместници в малките села в Смолянско ще работят с намалено работно време. Това решиха от Община Смолян, съобщава БНР. Увеличението...
Благоевград. Един от най-върлите благоевградски бунтари загърби протестите заради кметския стол. Стоян Ников вече три месеца е кметски наместник и ком...
Благоевград. Където е народът, там трябва да са и управниците. Това правило се стараят да спазват кметовете и кметските наместници в община Симитли по...
Трета бяла птица се връща, подозират знамение за края на света