Четири рождени дати издават хората, които винаги научават истината
Едни разпитват до последния детайл, други усещат промяната още преди някой да е проговорил
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Едни разпитват до последния детайл, други усещат промяната още преди някой да е проговорил
В нея е замесен и приятелят ѝ Мартин Чой
Искане за развод е подадено от Сам Асгари
Кралската особа в необичаен вид
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София. "Нямам си гадже", зарадва фенките си Владимир Зографски. Най-добрият ни ски-скачач разкри, че сърцето му в момента е свободно. Въпреки това мом...