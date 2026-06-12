Лъчезар Никифоров положи клетва като депутат
София. Лъчезар Никифоров положи клетва като народен представител в парламента днес. Той заема мястото на Росица Янакиева, която почина на 26 януари....
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София. Лъчезар Никифоров положи клетва като народен представител в парламента днес. Той заема мястото на Росица Янакиева, която почина на 26 януари....