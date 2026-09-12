Наш млад тенисист с двоен успех на международен турнир
Той заслужи първа титла за годината си сингъл във веригата на ITF и общо трета в кариерата си
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Той заслужи първа титла за годината си сингъл във веригата на ITF и общо трета в кариерата си
Не мога да играя в много поредни седмици, обяви Рафа
Димитров вече се готви за сезона на червено
Една година по-късно Анди Мъри отново победи Рафаел Надал на Мастърса в Мадрид. Шотландецът днес отстрани представителя на домакините на полуфиналите...
Най-добрите родни тенисистки Цветана Пиронкова и Сесил Каратанчева ще участват на турнира в Чарлстън (САЩ). Двете българки ще започнат от квалификации...