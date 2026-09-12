Лацио ще съди Биелса за 50 млн. евро
Президентът на италианския Лацио Клаудио Лотито заяви, че смята да съди вече бившия треньор на „римляните" Марсело Биелса за сумата от 50 млн. евро, с...
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Президентът на италианския Лацио Клаудио Лотито заяви, че смята да съди вече бившия треньор на „римляните" Марсело Биелса за сумата от 50 млн. евро, с...
Еди Рея вади титулярите срещу "Лудогорец"
Рим. "Искат да ме убият", алармира президентът на "Лацио" Клаудио Лотито. "Получих близо 80 обаждания по телефона от псевдофенове, които ме карат да...