Всичко за Кирливи Ризи

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Ценев атакува с кирливи ризи

Ценев атакува с кирливи ризи

Шефът на школата по джудо на ЦСКА Симеон Ценев ще извади кирливите ризи на всички треньори и спортисти. Днес, обвиненият в блудстване с малолетни спор...

03 февруари | 6:10
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