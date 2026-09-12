Сменен е зам.-министърът на финансите Кирил Желев
София. Премиерът Пламен Орешарски е освободил Кирил Желев като заместник-министър на финансите. Причината е подадена от него молба за пенсиониране, съ...
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София. Премиерът Пламен Орешарски е освободил Кирил Желев като заместник-министър на финансите. Причината е подадена от него молба за пенсиониране, съ...
София. Премиерът Пламен Орешарски освободи Кирил Желев като заместник-министър на финансите. Той е подал молба за пенсиониране по-рано, съобщиха от пр...
София. Досегашният шеф на агенция "Митници" Кирил Желев беше назначен за заместник министър по финансите, съобщиха от Министерския съвет. Назначението...
Новият шеф на агенцията може да илюстрира всяка ситуация с анекдот
София. Новият шеф на агенция "Митници" Кирил Желев привиква в четвъртък всички шефове на регионалните звена на агенцията. На срещата той ще поиска отч...
София. Със заповед на министъра на финансите Петър Чобанов за директор на Агенция „Митници" е назначен Кирил Желев. Това съобщиха от пресслужбата на М...
Назначението на Кирил Желев като шеф на Агенция "Митници" ще стане до дни, научи "Стандарт" от високопоставени правителствени източници. Желев бе зам...
Орешарски търси експерт, който да напълни хазната