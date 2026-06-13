Всичко за Кирил Котев

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"Морето" изхвърли Котев

"Морето" изхвърли Котев

Треньорът на "Черно Море" Никола Спасов взе окончателно решение и изгони един от опитните си играчи - Кирил Котев. Това става броени дни преди най-важ...

27 май | 19:05
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