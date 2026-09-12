Готвачът разстрелян заради недопечено агне
Хотелиерът Кирил Христов с амнезия за фаталния запой Кольо вбесил боса си с молба за напускане, заради побоите ходел с каска Несебърският готвач Кол...
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Хотелиерът Кирил Христов с амнезия за фаталния запой Кольо вбесил боса си с молба за напускане, заради побоите ходел с каска Несебърският готвач Кол...
Внучката Невена пази кореспонденцията, библиотеката и пишещата машина на дядо си Авторът на "Жени и вино" плакал най-много за приятеля Алеко Констант...
Проявите, посветени ни 140-годишнината от рождението на Кирил Христов, един от плеадата национални майстори на перото, дали правото на Стара Загора да...
Коя е най-хубавата работа на света? Може би актьор, адвокат или фотомодел. Не. Според конкурса Best job around the world няма по-хубава професия от та...
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