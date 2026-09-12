"Батальонът" ги размаза в големите градове
"Батальонът" печели без балотаж най-големите градове. Това показват кинокласациите на "Стандарт" час преди затваряне на урните. Като истински ураган ф...
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"Батальонът" печели без балотаж най-големите градове. Това показват кинокласациите на "Стандарт" час преди затваряне на урните. Като истински ураган ф...
Представяме ви междинни резултати от предпочитанията на благоевградчани към филмовите хитове в неделния ден. Засега убедителен водач и в столицанта на...
Представяме ви междинни резултати от предпочитанията на софиянци към филмите хитове в неделния ден. Засега убедителен водач е старият хит "Батальонът...