На Дунав мост 2 се образува километрична опашка
Причината е монтиране на датчици за радиоактивност от румънска страна
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Причината е монтиране на датчици за радиоактивност от румънска страна
Километрична опашка от камиони се е образувала на българо-румънската граница при Видин, съобщава БНР. В обратната посока камионите се обработват бързо...
Категоричен положителен вот дадоха за идола си в изборния 25-ти октомври хасковските тийнеджъри. По обяд те се оказаха най-активните граждани на облас...