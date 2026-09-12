Хванаха 11 нелегални мигранти край Килифарево
Товарен автомобил с 11 сирийски граждани, нелегално влезли в България установиха служители на РУ – Велико Търново, съобщават от пресцентъра на ОДМВР -...
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Товарен автомобил с 11 сирийски граждани, нелегално влезли в България установиха служители на РУ – Велико Търново, съобщават от пресцентъра на ОДМВР -...
Паркът в Килифарево бе обновен година след наводненията. Той бе официално открит в деня, в който през 2014 г. водната стихия се изсипа над града, Дебе...
Майка и син загинаха в тежък пътен инцидент на пътя между Дебелец и Килифарево в. Произшествието е станало в неделя около 16.40 ч., съобщават от полиц...
Велико Търново. 24 тона суха варо-циментова смес дава безвъзмездно австрийска компания на пострадалите домакинства от наводнението в Килифарево и Дебе...
Велико Търново. Певицата на народа Ивана подпомогна две пострадали семейства от наводнението в Килифарево. Мебелите и бялата техника на стойност 7 43...
Велико Търново. 20 комплекта газови котлони, дарени от военно-ремонтен завод „Терем" във Велико Търново, получиха пострадали от наводнението домакинст...
Велико Търново. Между 10 и 15 милиона лева ще бъдат отпуснати за ремонт на пътища в Североизточна България, съобщи председателят на Управителния съвет...
Спасителните екипи сваляха хора от покривите на къщите Велико Търново. Стотици удавени животни, съборени къщи, отнесени коли и разбит асфалт. Такава...