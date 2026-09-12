Знаете ли, че… Защо кихаме, когато погледнем слънцето?
Светлинният рефлекс се задейства след излагане на ярка светлина
Следете всички новини, анализи и коментари за Кихане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Светлинният рефлекс се задейства след излагане на ярка светлина
Как да различим двете болести
В България се твърди, че ако някой кихне, друг човек си мисли за него
Сезонът на пухчетата предизвиква сърбежи в гърлото и сълзене на очите Рецепти с лук, чай от коприва и мащерка облекчават симптомите Въпреки студенот...
Едно човешко кихане може да развие до 150 километра в час. А в същото време е невъзможно да кихнем с отворени очи, пише Нова ТВ. Според дпециалисти к...
Зверският егоизъм наоколо вече е за диагноза, казва създателят на Независим театър и МОНТФИЗ След разговор със Слав Бойчев оставаш с впечатление, че...