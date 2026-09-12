Кети Прайс се извини за сина си
Плейбой иконата Кети Прайс се извини, че не е успяла да възпита сина си добре. Тя се появи в риалити шоу с 13-годишното момче, чиято още първа дума бе...
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Плейбой иконата Кети Прайс се извини, че не е успяла да възпита сина си добре. Тя се появи в риалити шоу с 13-годишното момче, чиято още първа дума бе...
Сексбомбата Кети Прайс се обяви против Фейсбук, макар и да има профил там. Причината - деца, съученици на 13-годишния й син, постоянно се шегували с н...
Секс бомбата Кети Прайс обяви публично цената си. В телевизионно интервю тя заяви, че срещу 1 милион долара би дарила някой мераклия с тялото си за ед...