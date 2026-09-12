Румъния гони Евро 2020 с двама от Лудогорец
Григоре и Кешеру в групата за плейофа с Исландия на 26 март
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Григоре и Кешеру в групата за плейофа с Исландия на 26 март
Клаудиу Кешеру е желан от турския гранд
Кешеру вече с 6 гола за Румъния по пътя към Евро 2020
Левски олекна с 4000 лева
Справяме се отлично. Спечелихме 12 от 14 мача. Това заяви звездата на "Лудогорец" Клаудиу Кешеру. "Можеше да имаме и по-голяма преднина, но трябва да...
Испанци си правят устата за халф на "Лудогорец" Бившият треньор на "Литекс" Лауренциу Регекампф предприе хитър ход, за да мъти главата на една от зве...