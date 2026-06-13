Свалят цените на парно и топла вода
Цените на парното и топлата вода ще паднат от 1 април заради поевтиняването на природния газ с малко над 13%. Според доклада на дирекциите "Ценово рег...
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Цените на парното и топлата вода ще паднат от 1 април заради поевтиняването на природния газ с малко над 13%. Според доклада на дирекциите "Ценово рег...