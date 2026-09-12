Златно село до София влезе в топ 10, диша във врата на градовете
То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
Следете всички новини, анализи и коментари за Казичене. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
Той се намира край Казичене
Хванаха 30 емигранти
Промяна за три гари, ремонтирани с евросредства
Обраната тази сутрин бензиностанция е в района на Казичене
Правосъдното министерство разследва абсурда с двойния убиец Пуснат е навън с подпис на директора на затвора и по настояване на лекуващия доктор Осъд...
Показен разстрел отново разтресе София. Известният в ъндърграунда Борис Борисов - Белия бе разстрелян като куче край езерото в Казичене от все още неи...
София. На старата царска гара в Казичене, ще се проведе един от най-мащабните форуми за съвременно изкуство в България - Водна кула арт фест. Тринадес...