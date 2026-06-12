Драматичен театър „Гео Милев” отбелязва 95-я си творчески сезон
Стара Загора. Старозагорският драматичен театър „Гео Милев" ще отбележи своя 95-ти сезон с първата за годината премиера на „Казаларската царица" по Ив...
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Стара Загора. Старозагорският драматичен театър „Гео Милев" ще отбележи своя 95-ти сезон с първата за годината премиера на „Казаларската царица" по Ив...