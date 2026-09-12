Наши ученици обраха наградите в Казакстан
Колко медала взеха те
Следете всички новини, анализи и коментари за Казакстан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Колко медала взеха те
Полина Мумжинская е българка, дедите й са прокудени от родината преди векове За разлика от повечето казахстанци, които са мюсюлмани, Полина Мумжинска...
Благовеград. Почетно консулство на Република Казахстан бе открито официално в понеделник в Благоевград. Лентата прерязаха кметът на града, посланикът...
Астана. Президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев представи програмен документ, подчинен на идеята до 2050 г. Казахстан да се нареди сред 30-те най...
Памперса открива световното по бокс за България