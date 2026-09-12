Кавани пред напускане на ПСЖ
Нападателят ще смени отбора през зимния трансферен прозорец
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Нападателят ще смени отбора през зимния трансферен прозорец
Кавани вкара единствения гол срещу Чили
Катар направи 2:2 на Парагвай
В 1/4 финалния мач от Копа Америка между Чили и Уругвай, целия свят стана свидетел на грозна случка. Защитникът на "Ла Роха" Гонсало Хара бръкна отза...