Ново чудо! Гробници край "Каваците" пазят невероятни съкровища
Намериха 82 гробни комплекса и над 400 артефакта
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Намериха 82 гробни комплекса и над 400 артефакта
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