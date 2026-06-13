Жена в Защитено жилище представя Благоевград на Спешъл Олимпикс
Благоевградчанката Катя Сейменска ще представи община Благоевград на Световните олимпийски игри – „Спешъл олимпикс", в Лос Анджелис. Атлетката е на 36...
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Благоевградчанката Катя Сейменска ще представи община Благоевград на Световните олимпийски игри – „Спешъл олимпикс", в Лос Анджелис. Атлетката е на 36...