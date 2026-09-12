Нова драма! Вадят мигранти край остров
Вече са на безопасно място
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Вече са на безопасно място
Маскирани спецполицаи щурмуваха крайбрежни заведения и яхти във Варна през нощта в събота срещу неделя. Те са проверявали за всякакви престъпления и н...
Нина Добрев пусна в социалните мрежи своя снимка от Куинстаун, Нова Зеландия, и написа: "Приключение със скално катерене". Актрисата бе с приятели на...
Варна. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще се включи в церемонията по пускане на вода на двата нови к...