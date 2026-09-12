Мъка за шофьорите тази вечер
На място няма екипи на полицията и на Спешна помощ
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На място няма екипи на полицията и на Спешна помощ
Без алкохол в кръвта и на двамата водачи
В автобуса, превозващ германски туристи, имало около 50 души
Видин. Полицай блъсна жена на пътя, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Инцидентът станал във вторник вечерта на улица „Гео Милев". 50-г...