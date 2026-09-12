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Полицай блъсна жена на пътя

Полицай блъсна жена на пътя

Видин. Полицай блъсна жена на пътя, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Инцидентът станал във вторник вечерта на улица „Гео Милев". 50-г...

04 декември | 13:22
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