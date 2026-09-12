Плодовете и зеленчуците намаляват риска от катаракта
Консумацията на изобилие от плодове и зеленчуци допринася за намаляване с до една трета на риска от развитие на катаракта, пише в. "Дейли експрес", по...
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Консумацията на изобилие от плодове и зеленчуци допринася за намаляване с до една трета на риска от развитие на катаракта, пише в. "Дейли експрес", по...
Под ръководството на проф. д-р Ива Петкова, национален консултант по офталмология в очното отделение на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" бяха оперирани 12...
Благоевград. Възрастни хора от Сандански ще получат безплатно очно измерване с кератометър, което установява дали имат перде на окото и дали страдат о...