Чевермето, което побърка Кастро и Кубадински
Хубаво чеверме става от тлъсто младо животно
Следете всички новини, анализи и коментари за Кастро. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хубаво чеверме става от тлъсто младо животно
Двамата големи приятели си отидоха на 25 ноември, но през 4 години
Президентът на САЩ се срещна с Раул Кастро на историческата си визита В Куба ще се случи промяна и аз смятам, че Раул Касто разбира това, заяви прези...
Френският президент Франсоа Оланд, който е на официално посещение в Куба, се срещна с бившия кубински президент Фидел Кастро. Още преди заминаването с...
Кубинският президент Раул Кастро заяви, че толкова много харесва папа Франциск, че е готов да се върне към католическата вяра, предаде ДПА. "Прочел съ...
За първи път гражданите на Куба ще могат да гласуват за противници на режима на братята Кастро, предаде Франс прес. На днешния вот за общински съвети...
Фидел има една любима - Куба "Фидел Кастро е цар на пиара. Той е невероятен човек. Не може да е гадже на никого. Неговата любима е Куба и това е. Той...