Тези два вида ядки намаляват риска от деменция
Ако се консумират редовно от възрастните хора, ядките предпазват от възпаления, причиняващи мозъчни разстройства
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Ако се консумират редовно от възрастните хора, ядките предпазват от възпаления, причиняващи мозъчни разстройства
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