Жертвите проговориха! Бити и връзвани със свински опашки
Разплакващи разкази на възрастните хора, станали жертва на мъченията в къщите на ужасите в с. Ягода. Някои от тях проговориха на кошмара, който са п...
Следете всички новини, анализи и коментари за Къща на ужасите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разплакващи разкази на възрастните хора, станали жертва на мъченията в къщите на ужасите в с. Ягода. Някои от тях проговориха на кошмара, който са п...