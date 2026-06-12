Отиде си легенда на "Ботев" (Пд)
Поредният от големите футболни герои на Пловдив си отиде от този свят, съобщи вестник "Марица". Вратарят на шампионския "Ботев" Михаил Карушков почина...
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Поредният от големите футболни герои на Пловдив си отиде от този свят, съобщи вестник "Марица". Вратарят на шампионския "Ботев" Михаил Карушков почина...