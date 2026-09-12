Зрелищен обир с картечница на магистрала
Престъплението е подготвяно дълго време, казаха от полицията
Следете всички новини, анализи и коментари за Картечница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Престъплението е подготвяно дълго време, казаха от полицията
Стрелба с картечница по лодка, едновременен залп срещу вражеска подводница, противоатака срещу два щурмови самолета - всичко като в екшън филм, се раз...
Аризона. Деветгодишно момиченце в САЩ уби случайно инструктора си по стрелба докато се учеше да използва високоскоростен картечен пистолет УЗИ, съобщи...