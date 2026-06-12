Скандал в шаха. Карлсен предизвика новия гений
Това ще стане на много силен турнир
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Това ще стане на много силен турнир
Световният шампион Карлсен не е губил в 111 срещи
Норвежецът надви Каруана в тайбрека
Битката за короната между Карлсен и Каруана продължава на 28 ноември
Карлсен и Каруана още не могат да определят шампиона
И десетата партия за световната титла по шахмат завърши реми
Битката за световната титла в шахмата продължава при пълно равенство
Веселин Топалов ще играе срещу настоящия световен шампион Магнус Карлсен и вечния си враг на шахматната дъска Владимир Крамник. Българският гросмайсто...