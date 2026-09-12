Всичко за Карлос Тевес

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Тевес на крачка от Ювентус

Тевес на крачка от Ювентус

Торино. Манчестър Сити и Ювентус се разбраха за трансферната сума на Карлос Тевес и днес аржентинският нападател ще премине медицински тестове в клуба...

26 юни | 16:23
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