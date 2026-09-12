ВИДЕО: Марадона и още 40 хиляди посрещнаха Тевес в "Бока"
Над 40 000 фена на "Бока Хуниорс", както и легендата Диего Армандо Марадона, отбелязаха подобаващо завръщането на Карлос Тевес на "Ла Бомбонера" в Буе...
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Над 40 000 фена на "Бока Хуниорс", както и легендата Диего Армандо Марадона, отбелязаха подобаващо завръщането на Карлос Тевес на "Ла Бомбонера" в Буе...
Звездата на "Ювентус" Карлос Тевес имаше доста неприятности след успеха над "Реал" М с 2:1 в Шампионската лига. Аржентинецът остана без шофьорска книж...
Буенос Айрес. Бащата на нападателя на "Ювентус" Карлос Тевес, който бе похитен на 29 юли е освободен и се намира в безопасност. Това съобщи в своя Twi...
Торино. Манчестър Сити и Ювентус се разбраха за трансферната сума на Карлос Тевес и днес аржентинският нападател ще премине медицински тестове в клуба...
Милано. "Милан" вече е започнал преговори с агента на нападателя на "Манчестър Сити" Карлос Тевес за евентуален трансфер. Новината разкри вицепрезиден...