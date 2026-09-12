Трябва да работим само 3 дни седмично
Иновативната идея успешно се прилага в неговата компания Telmex Мексиканският милиардер Карлос Слим смята, че хората трябва да работят само по три дн...
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Иновативната идея успешно се прилага в неговата компания Telmex Мексиканският милиардер Карлос Слим смята, че хората трябва да работят само по три дн...
Борбата с бедността е най-добрата инвестиция, казва милиардерът Българският мобилен оператор Мтел е на път да попадне в ръцете на мексиканския милиар...
Разрешение за придобиване на Telekom Austria е поискал мексиканският милиардер Карлос Слим от родната Комисия за защита на конкуренцията, става ясно о...
Ню Йорк. Мексиканският милиардер Карлос Слим и италианската група "Прото"стават акционери на американския в."Ню Йорк таймс". Сделката ще бъде сключена...