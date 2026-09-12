Злодеят Карлос Чакала кръстен на Ленин
10 мита за най-големия терорист на 20-ти век
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10 мита за най-големия терорист на 20-ти век
Чаушеску му заръчвал атентати, играел в казиното на Японския хотел
Париж. Международен терорист Карлос Чакала обжалва доживотната си присъда пред апелативен съд във Франция. Венецуелецът, чието истинско име е Илич Р...