88 каба гайди ще свирят за Камата
Михаел Лаудруп и Карлес Пуйол хванаха последния влак за шоуто Уникално представление с 88 каба гайди ще зарадва зрителите и футболните суперзвезди на...
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Михаел Лаудруп и Карлес Пуйол хванаха последния влак за шоуто Уникално представление с 88 каба гайди ще зарадва зрителите и футболните суперзвезди на...
Барселона. Карлес Пуйол няма да може да вземе участие в мача за титлата срещу Атлетико Мадрид, което означава, че вече е изиграл последната си среща с...
Барселона. Централният защитник на „Барселона" Карлес Пуйол е обявил, че прекратява кариерата си. За това съобщава Catalunya Radio. 36-годишният футбо...
Барселона. Карлес Пуйол няма да може да играе за Барселона срещу Реал Мадрид този уикенд, тъй като все още не е възстановен напълно от травма. Така фу...