След седем години! Пучдемон се завърна в Испания
Той беше обвинен в присвояване на средства
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Той беше обвинен в присвояване на средства
Той беше арестуван в четвъртък в Сардиния
Премиер на поставтономията и на пренезависимостта. Буквално така се самоопредели новоизбраният в неделя за ръководител на регионалното правителство (G...