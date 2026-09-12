Всичко за Карлес Пучдемон

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Журналистът сепаратист

Журналистът сепаратист

Премиер на поставтономията и на пренезависимостта. Буквално така се самоопредели новоизбраният в неделя за ръководител на регионалното правителство (G...

15 януари | 6:40
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