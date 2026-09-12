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Карикатуристът е мишената

Карикатуристът е мишената

Датската полиция смята стрелбата по време на дискусията в културния център в Копенхаген за опит за покушение над карикатуриста Ларс Вилкс, който е рис...

14 февруари | 21:15
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