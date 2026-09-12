Отиде си световноизвестен карикатурист с много шедьоври
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Получил огромно признание
"Това е личен избор. Отдавна обмислях да си тръгна, но останах от солидарност след атаката срещу редакцията на вестника през януари. Сега вече наистин...
Ларс Вилкс ще живее на тайно място, нова тревога в датската столица Шведският карикатурист Ларс Вилкс, който беше мишена на първия атентат в Копенхаг...
Полицията в Копенхаген е убила мъж край гара „Ньорепорт" рано тази сутрин. Той е открил огън по униформените в близост до синагигата в града. Тепърва...
Свидетел извади подробности от дебата в Копенхаген, който стана мишена на стрелци. Приятелка на карикатуриста Ларс Вилкс - Хеле Марете Брикс, разка...
Датската полиция смята стрелбата по време на дискусията в културния център в Копенхаген за опит за покушение над карикатуриста Ларс Вилкс, който е рис...
Датската полиция информира, че трима служители на реда са били ранени при стрелба по време на дебат за ислямизма в Копенхаген. Участие в срещата са вз...
Киануш Рамезани е карикатурист от Иран. Родeн е преди 41 години в Рещ, столица на провинция Гилян. От 5 г. живее в Париж, където е получил политическо...
Карикатуристът на "Стандарт" Илиян Савков е председател на Фондация "Права на карикатуристите в България". Тя е създадена през 2003 г. като български...