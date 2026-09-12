Всичко за Карфур

Следете всички новини, анализи и коментари за Карфур. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Любопитно Общество
Сливат "Карфур" и "Пикадили"

Сливат "Карфур" и "Пикадили"

Новата компания ще има 75 магазина, оборотът й е 452 млн. лв. за 2013 г. Собствениците на веригите супермаркети "Карфур" и "Пикадили" обединяват дейн...

10 ноември | 22:30
0 коментара
38685