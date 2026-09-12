Tърговска верига възкръсва у нас. 25 нови магазина
След 7 години отсъствие
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След 7 години отсъствие
Държавата да се намеси и да ни защити, зоват от БГ фирмите Стотици дела са завели родни производители срещу "Карфур" и "Пикадили". Причината е, че дв...
Собствениците на Carrefour и Пикадили се отказаха от сливането на двете търговски вериги. Това става ясно от съобщение на КМБ Б.В. - член на Маринопул...
"Градус-1" беше сред номинираните компании за златните награди на КРИБ в категория "Растеж". Каква е формулата за растеж по време на криза, какви са п...
Новата компания ще има 75 магазина, оборотът й е 452 млн. лв. за 2013 г. Собствениците на веригите супермаркети "Карфур" и "Пикадили" обединяват дейн...