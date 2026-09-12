Каратанчева обяви истината за Бойко Борисов
Никога не съм имала нещо общо с него
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Никога не съм имала нещо общо с него
Каратанчева би 6:4, 6:2 Тейлър Таунзънд в Дотън
Сесил Каратанчева отпадна в първия кръг на квалификациите за Откритото първенство на Австралия след като падна с 6:2;6:0 от Джесика Пегула след само 5...
Българската ракета Сесил Каратанчева загуби от световната №415 на ITF турнира с награден фонд 75 000 долара в Собота (Полша). Тя приключи участието си...