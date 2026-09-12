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Трима побъркали Карамазов

Трима побъркали Карамазов

Владимир Карамазов се оплака във Фейсбук, че с мъка надприказвал трима юнаци на възраст между 10 и 14, седнали на първия ред за негово представление....

09 ноември | 22:00
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