6000 лв. гаранция за собственика на кучето почти убило дете
Анастас Караиванов е обвинен, че не е положил достатъчно грижи за кучето
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Анастас Караиванов е обвинен, че не е положил достатъчно грижи за кучето
Присъдата е за взимане на подкуп
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Повечето отбори искаха да се изиграят само 2 мача, обяви Атанас Караиванов
Голяма промяна в международния календар е изхода за всички, категоричен е Атанас Караиванов