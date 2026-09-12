Пената получи карабина за 75-ия си рожден ден
Лично министър Каракачанов връчи на легендата подаръка от МО
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Лично министър Каракачанов връчи на легендата подаръка от МО
На изложението CES производителите показаха не само потребителска електроника. Голям интерес в Лас Вегас предизвика творението на компания TrackingPoi...
Снимка, на която президентът Барак Обама държи оръжие публикува Белият дом. Това става в момент, когато САЩ са ангажирани в дебат за регламентиране...