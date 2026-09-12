Капка: Сидеров все още не се е развел
Лидерът на „Атака" Волен Сидеров все още не се е развел с Капка Георгиева. Това съобщи самата тя в студиото на "Здравей, България" по Нова тв. И уточн...
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Лидерът на „Атака" Волен Сидеров все още не се е развел с Капка Георгиева. Това съобщи самата тя в студиото на "Здравей, България" по Нова тв. И уточн...
София. „Не съм казвала на Волен, че ме е убил с постъпката си, но вътрешно цялото ми същество е викало именно това", каза Капка Георгиева по Нова ТВ з...
Национал-демократичната партия (НДП), която бившата съпруга на Волен Сидеров - Капка Георгиева, учреди преди година, влиза в Патриотичния фронт около...