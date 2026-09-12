Всичко за Капка Георгиева

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Партията на Капка в НФСБ

Партията на Капка в НФСБ

Национал-демократичната партия (НДП), която бившата съпруга на Волен Сидеров - Капка Георгиева, учреди преди година, влиза в Патриотичния фронт около...

22 август | 6:55
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