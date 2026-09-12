Всичко за Канавка

Следете всички новини, анализи и коментари за Канавка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Моят град Любопитно Свят
Кон прати кола в канавка

Кон прати кола в канавка

Внезапно изскочил кон на пътното платно се заби в лек автомобил и возилото се озова в крайпътна канавка. Пострадал е шофьорът на колата, който е с кон...

02 март | 10:40
0 коментара
3016
Откриха труп на мъж в канавка

Откриха труп на мъж в канавка

Благоевград. Случайни минувачи се натъкнаха на труп на мъж в град Симитли. Около 09.30 часа днес е подаден сигнал във Второ РУП-Благоевград за открито...

24 ноември | 14:50
0 коментара
5905