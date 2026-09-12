Мъж загина при катастрофа със 140 км/ч
Мъж загина на място при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал на Околовръстното шосе на града снощи. Шофьорът е карал в насрещното със 140 ки...
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Мъж загина на място при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал на Околовръстното шосе на града снощи. Шофьорът е карал в насрещното със 140 ки...
Две жени са катастрофирали тази сутрин на главния път Е79 между Мездра и Враца. Лекият автомобил „Тойота" е бил управляван от 28-годишна жена, която п...
Внезапно изскочил кон на пътното платно се заби в лек автомобил и возилото се озова в крайпътна канавка. Пострадал е шофьорът на колата, който е с кон...
Пиян шофьор на тир се преобърна в канавка на път Е-79. Инцидентът стана тази сутрин на десетина километра от Монтана в посока Враца, при суха пътна на...
Шестима гастарбайтери, сред които две деца, се спасиха като по чудо след като ванът им летя няколко метра по Магистрала „Марица" и се приземи в кан...
Лек автомобил е се е ударил в мантинела и след това е пропаднал в канавка при с. Мърчаево, София, малко преди 15 ч. днес, предаде БГНЕС. Катастрофата...
Шумен. Пътнически автобус е излязал от пътя и се е обърнал в канавка край Шумен. Няма пострадали при инцидента, предаде Дарик радио. Катастрофата е с...
Сидни. Новородено беше открито в канавка в предградие на австралийския град Сидни пет дни след като е било захвърлено там от майка си. Бебето е в тежк...
Монтана. Преобърналата се във вторник към обяд 30-тонна цистерна с газ-пропан е още в канавката на пътя между Берковица и Вършец, съобщиха от областна...
Благоевград. Шофьор от Девин катастрофира на пътя между сатовчанските села Осина и Кочан. Сигнал за ПТП-то е получен в РУП – Гоце Делчев. Лек автомоб...
Благоевград. Случайни минувачи се натъкнаха на труп на мъж в град Симитли. Около 09.30 часа днес е подаден сигнал във Второ РУП-Благоевград за открито...