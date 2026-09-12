"Тигрите" мачкат във Варна
Варна. Драматичен финал определи регионалния победител на "Каменица Фен Купа" във Варна. В битката за първото място "Спартаклийски тигри" биха с дузпи...
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Варна. Драматичен финал определи регионалния победител на "Каменица Фен Купа" във Варна. В битката за първото място "Спартаклийски тигри" биха с дузпи...
Варна. Тимът на „Спартаклийските тигри" триумфира като победител в регионалния полуфинал на "Kamenitza Фен Купа" във Варна. На финала бъдещите шампио...
Варна. Здрави битки от Kamenitza Фен Купа се заформиха днес на варненският стадион „Локомотив". Турнирът в Морската столица ще определи регионалния ша...
Варна. Заради очакваните високи температури и работния ден на 18 май повечето от дербитата в регионалния полуфинален турнир Kamenitza Фен Купа 2013 въ...
Бургас. Тимовете на „Ахелой Бургас Спорт" и „Русокастро" продължават по пътя за „Маракана". Двата отбора стигнаха до финала на втория турнир от „Камен...
Бургас. Вторият регионален полуфинал на „Каменица Фен Купа 2013" започва от днес в Бургас, а финалът е утре на комплекс „Каменица Арена". Наред с обн...