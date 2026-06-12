Кало Бинев номиниран за спортист на годината
Тази седмица във Фридрихсхафен-Германия младият шампион по Таекуондо – Кало Бинев, бе номиниран за спортист на годината. Основателно, номинацията му и...
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Тази седмица във Фридрихсхафен-Германия младият шампион по Таекуондо – Кало Бинев, бе номиниран за спортист на годината. Основателно, номинацията му и...
Очаквано младият Бинев едва на 17 години застана начело и при мъжете в българското Таекуондо. Това се случи на държавното първенство по Таекуондо за м...
Поредната си шампионска титла завоюва младият Кало Бинев, спечелвайки златното отличие на G1 турнира Austria Open, като резултатите от него са валидн...
След четири ултимативни победи Кало се качи на най-високата стълбичка на Европейското клубно първенство по таекуондо, което се проведе в Анталия тази...