Всичко за Кало Бинев

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Кало Бинев пръв и при мъжете

Кало Бинев пръв и при мъжете

Очаквано младият Бинев едва на 17 години застана начело и при мъжете в българското Таекуондо. Това се случи на държавното първенство по Таекуондо за м...

06 март | 18:37
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