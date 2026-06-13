Японец отседна с научна цел в Калипетрово
Лингвистът изучава езика и нравите на добруджанци Лингвист от Япония отседна в силистренското село Калипетрово, за да изучава езика и нравите на мес...
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Лингвистът изучава езика и нравите на добруджанци Лингвист от Япония отседна в силистренското село Калипетрово, за да изучава езика и нравите на мес...
Фолклористи от България и Румъния ще участват в дванадесетото издание на празника Кукери от България и Румъния се събират в събота в силистренското с...