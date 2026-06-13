Голяма паника във Враца. Опасно растение
Експертите предупреждават: растението е силно инвазивно и може да нанесе сериозни щети на местната екосистема
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Експертите предупреждават: растението е силно инвазивно и може да нанесе сериозни щети на местната екосистема
На много места у нас растението се отглежда контролирано като туристическа атракция